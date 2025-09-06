Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Армія РФ планує восени захопити три міста Донбасу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Армія РФ планує восени захопити три міста Донбасу
Мирноград, Донецька область, липень 2025
фото: radiosvoboda.org

У Мирнограді залишаються близько двох тисяч цивільних

Російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро». Мова йде про три міста – спершу Добропілля, а потім Покровськ та Мирноград. Поблизу останнього Сили оборони нещодавно здійснили успішну контратаку. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили селище Новоекономічне на сході від Мирнограда. Такий локальний успіх Сил оборони в перспективі, ймовірно, матиме вплив і на саме місто, зокрема  зменшить тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію. Як інформує «Главком», начальник Мирноградської військової адміністрації Юрій Третяк розповів «Радіо Свобода», як зараз виживає місто.

Так, за словами Третяка, тут кожен день обстріли. Здебільшого артилерійські, мінометні і удари FPV-дронами. Житловий фонд пошкоджено на 80%.

Юрій Третяк, начальник Мирноградської міської військової адміністрації
Юрій Третяк, начальник Мирноградської міської військової адміністрації
фото: radiosvoboda.org

«Останні дні трохи зменшилися кількість мінометних обстрілів. Це тому, що зі зміною лінії розмежування поблизу Новоекономічного, ворог відступив від міста Мирноград», – каже начальник військової адміністрації.

У громаді до повномасштабного вторгнення жило 50 тисяч людей. Зараз офіційно порахувати вже неможливо, однак Юрій Третяк припускає, що залишилося десь близько двох тисяч. Здебільшого, це люди літнього віку, які все життя прожили в Мирнограді, працювали на підприємствах. Для цих людей страшніше поїхати кудись у невідомість, ніж залишитися в своїй будівлі.

Мирноград, Донецька область, Покровський напрямок фронту
Мирноград, Донецька область, Покровський напрямок фронту
фото: radiosvoboda.org

«Люди, здебільшого, ховаються по підвалах. Виходять тільки, якщо треба набрати води, щось суто термінове зробити. Коли стихають трохи обстріли, то виходять на ті місця, де інколи буває мобільний зв'язок», – пояснює очільник військової адміністрації.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зеленський повідомив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку та зазначає найбільших втрат. 

«Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта. Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи», – пише президент.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України спростував звіт начальника генштабу ЗС РФ, назвавши його «відвертою брехнею та спробою видати бажане за дійсне». За даними Генштабу, попри заяви ворога, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом.

За інформацією Генштабу, від початку року в боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині російська армія втратила майже 210 тис. своїх солдатів убитими та пораненими. Загальні втрати ворога з початку 2025 року становлять понад 291 тис. осіб. Крім того, українські військові знищили та пошкодили 1201 танк, 2174 бойові броньовані машини, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

Читайте також:

Теги: наступ Покровськ ворог місто військові Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 8 серпня
Росія атакувала українські міста дронами: головне за ніч
8 серпня, 05:42
Пошкоджений вокзал у Синельниковому внаслідок атаки РФ
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: влада повідомила наслідки
10 серпня, 07:45
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських політиків
США та Європа почали планувати гарантії безпеки для України після війни – Reuters
20 серпня, 04:52
Головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області призначено Володимира Колосова
Зеленський призначив нового голову Покровської РДА
23 серпня, 14:54
Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії
СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала нові російські обстріли і теракти у столиці
26 серпня, 10:24
Завод Flex у Мукачеві горів три дні
Лавров цинічно прокоментував удар по заводу на Закарпатті
24 серпня, 18:47
Користувачі мережі відреагували на рішення патрульних оштрафувати військових, які начебто їхали збивати дрони
Патрульні оштрафували військових, які їхали збивати дрони: реакція мережі
26 серпня, 16:08
Кря знайшли два місяці тому біля річки
Дніпрянка тримає у квартирі дику качку
30 серпня, 17:14
ГУР розкрив умови, за яких Буданов особисто виходить на бойові завдання
ГУР розкрив умови, за яких Буданов особисто виходить на бойові завдання
Сьогодні, 06:55

Події в Україні

Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу
Армія РФ планує восени захопити три міста Донбасу
Армія РФ планує восени захопити три міста Донбасу
Росіяни атакували дронами Запоріжжя: спалахнули пожежі, є постраждалі
Росіяни атакували дронами Запоріжжя: спалахнули пожежі, є постраждалі
У Києві та низці областей лунає повітряна тривога
У Києві та низці областей лунає повітряна тривога
Розвідка пояснила, для чого Путін імітує переговори про закінчення війни в Україні
Розвідка пояснила, для чого Путін імітує переговори про закінчення війни в Україні
На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками
На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
2616
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
2378
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
2277
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви
1992
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua