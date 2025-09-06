Армія РФ планує восени захопити три міста Донбасу

У Мирнограді залишаються близько двох тисяч цивільних

Російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро». Мова йде про три міста – спершу Добропілля, а потім Покровськ та Мирноград. Поблизу останнього Сили оборони нещодавно здійснили успішну контратаку. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили селище Новоекономічне на сході від Мирнограда. Такий локальний успіх Сил оборони в перспективі, ймовірно, матиме вплив і на саме місто, зокрема зменшить тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію. Як інформує «Главком», начальник Мирноградської військової адміністрації Юрій Третяк розповів «Радіо Свобода», як зараз виживає місто.

Так, за словами Третяка, тут кожен день обстріли. Здебільшого артилерійські, мінометні і удари FPV-дронами. Житловий фонд пошкоджено на 80%.

Юрій Третяк, начальник Мирноградської міської військової адміністрації фото: radiosvoboda.org

«Останні дні трохи зменшилися кількість мінометних обстрілів. Це тому, що зі зміною лінії розмежування поблизу Новоекономічного, ворог відступив від міста Мирноград», – каже начальник військової адміністрації.

У громаді до повномасштабного вторгнення жило 50 тисяч людей. Зараз офіційно порахувати вже неможливо, однак Юрій Третяк припускає, що залишилося десь близько двох тисяч. Здебільшого, це люди літнього віку, які все життя прожили в Мирнограді, працювали на підприємствах. Для цих людей страшніше поїхати кудись у невідомість, ніж залишитися в своїй будівлі.

Мирноград, Донецька область, Покровський напрямок фронту фото: radiosvoboda.org

«Люди, здебільшого, ховаються по підвалах. Виходять тільки, якщо треба набрати води, щось суто термінове зробити. Коли стихають трохи обстріли, то виходять на ті місця, де інколи буває мобільний зв'язок», – пояснює очільник військової адміністрації.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зеленський повідомив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку та зазначає найбільших втрат.

«Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта. Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи», – пише президент.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України спростував звіт начальника генштабу ЗС РФ, назвавши його «відвертою брехнею та спробою видати бажане за дійсне». За даними Генштабу, попри заяви ворога, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом.

За інформацією Генштабу, від початку року в боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині російська армія втратила майже 210 тис. своїх солдатів убитими та пораненими. Загальні втрати ворога з початку 2025 року становлять понад 291 тис. осіб. Крім того, українські військові знищили та пошкодили 1201 танк, 2174 бойові броньовані машини, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.