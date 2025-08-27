Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли.

27 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 110 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 151 окупанта, з яких 107 – безповоротно. Також наші захисники знешкодили бойову броньовану машину, гармату, сім автомобілів, мотоцикл, 84 безпілотні літальні апарати та ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Шість бойових зіткнень відбулося сьогодні. Протягом доби ворог здійснив 165 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню; завдав 12 авіаційних ударів, скинув 23 керовані бомби.

На Південно-Слобожанському

Три атаки відбили українські підрозділи напрямку в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне. Дотепер не вщухають два боєзіткнення поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Противник шість разів намагався прорватися на наші оборонні позиції у районі Куп’янська. Чотири атаки тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував двадцять разів, намагаючись просунутись у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Дотепер тривають дев’ять бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку

Наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення триває.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 15 атак у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Нагадаємо, триває 1281-й день повномасштабної війни в Україні.