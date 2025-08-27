Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 27 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли.

Новини війни в Україні

27 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 110 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 151 окупанта, з яких 107 – безповоротно. Також наші захисники знешкодили бойову броньовану машину, гармату, сім автомобілів, мотоцикл, 84 безпілотні літальні апарати та ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Шість бойових зіткнень відбулося сьогодні. Протягом доби ворог здійснив 165 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню; завдав 12 авіаційних ударів, скинув 23 керовані бомби.

Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському

Три атаки відбили українські підрозділи напрямку в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне. Дотепер не вщухають два боєзіткнення поблизу Вовчанська та Кам’янки.

Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник шість разів намагався прорватися на наші оборонні позиції у районі Куп’янська. Чотири атаки тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував двадцять разів, намагаючись просунутись у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Дотепер тривають дев’ять бойових зіткнень.

Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.

Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 15 атак у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1281-й день повномасштабної війни в Україні.

