Окупанти атакували Сумщину: є жертва та поранені

Серед постраждалих є дев'ятирічна дитина

У ніч на 7 вересня російські терористи атакували Сумщину. Внаслідок атака загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За повідомленням ОВА, окупанти атакували Путивльську громаду на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки на околиці загинула людина, інші мешканці отримали поранення.

Серед постраждалих є дев'ятирічна дитина. Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Всі обставини атаки уточнюються. Григоров не повідомив вид зброї, якою атакувала Росія громаду на Сумщині. Наразі уточнюється точна кількість постраждалих через російський обстріл.

Нагадаємо, аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено. 15 людей дістали поранень внаслідок атаки армії РФ по Запоріжжю, з них чотири людини госпіталізовані, ще 11 лікуються амбулаторно.

Станом на 22:00 6 вересня рятувальники завершили аварійні роботи, комунальні служби продовжуються відновлювальні роботи. Рятувальники ліквідували займання в житловому будинку площею 80 кв. м та сухої трави площею 300 кв. м.