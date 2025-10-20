Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11270 танків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1131070 (+890) осіб;
  • танків – 11270 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23399 (+0) од;
  • артилерійських систем – 33879 (+45) од;
  • РСЗВ – 1524 (+0) од;
  • засоби ППО – 1229 (+1) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72365 (+398);
  • крилаті ракети – 3864 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64892 (+94);
  • спеціальна техніка – 3980 (+0).
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1335-й день повномасштабної війни в Україні.

