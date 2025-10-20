Втрати ворога станом на 20 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 20 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 20 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1131070 (+890) осіб;
- танків – 11270 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23399 (+0) од;
- артилерійських систем – 33879 (+45) од;
- РСЗВ – 1524 (+0) од;
- засоби ППО – 1229 (+1) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72365 (+398);
- крилаті ракети – 3864 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64892 (+94);
- спеціальна техніка – 3980 (+0).
Нагадаємо, триває 1335-й день повномасштабної війни в Україні.
