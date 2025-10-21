Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод

Як повідомляє Генштаб, результати ураження уточнюються.

Сьогодні, 21 жовтня Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише «Главком».

«Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу на території рф, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.

«Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України», – додали у повідомленні.

До слова, Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму.

Також підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах агресора на території Росії та на тимчасово окупованій українській території.