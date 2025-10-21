Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод
колаж: glavcom.ua

Як повідомляє Генштаб, результати ураження уточнюються.

Сьогодні, 21 жовтня Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише «Главком».

«Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу на території рф, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Генштаб, результати ураження уточнюються.

«Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України», – додали у повідомленні.

До слова, Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. 

Також підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах агресора на території Росії та на тимчасово окупованій українській території.

Теги: Генштаб завод окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 19 жовтня
Лінія фронту станом на 19 жовтня 2025. Зведення Генштабу
19 жовтня, 22:27
Тихонов: Я ще з часів СРСР казав, що ми не маємо друзів, крім солдатів і моряків
Чотириразовий олімпійський чемпіон сказав, що «зробив би Хіросіму» з Фінляндії
16 жовтня, 17:12
Європейський Союз виснажує фінансові та військові ресурси Росії
Верховна представниця ЄС пояснила, чому час грає на руку Україні
13 жовтня, 13:39
Зеленський розповів, хто компенсує дефіцит бензину в Росії
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
9 жовтня, 10:48
Найбільший виробник сільгосптехніки у Росії – «Ростсільмаш» працює лише три дні на тиждень
Великі підприємства в Росії переходять на скорочений тиждень
9 жовтня, 04:59
Якщо Путін уперся, нас чекає продовження війни у тому ж форматі
У Путіна закінчується час: чому 2025-й стане переламним
5 жовтня, 22:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10274 танків
Втрати ворога станом на 5 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 жовтня, 07:59
Де брати кошти, зараз як ніколи є актуальною для РФ
Військовий комунізм 2.0: путінський режим пожирає активи заможних росіян
26 вересня, 20:03
Криворог виступає за клуб шостої ліги Іспанії «Моєте»
Російський футболіст поскаржився, що в Іспанії «багато африканців і брудних приїжджих»
24 вересня, 14:52

Події в Україні

Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод
Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод
Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Окупанти обстріляли Херсон: є поранені
Окупанти обстріляли Херсон: є поранені
Рада продовжила воєнний стан, РФ атакувала Україну. Головне за 21 жовтня
Рада продовжила воєнний стан, РФ атакувала Україну. Головне за 21 жовтня
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили масований штурм окупантів
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили масований штурм окупантів
Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)
Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua