Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 1 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1316-й день повномасштабної війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети та 50 авіаційних ударів, застосувавши 102 керовані авіабомби. Зафіксовано 1839 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3171 артилерійський обстріл.

Новини війни в Україні

1 жовтня станом на 22:00 відбулося 125 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки, ще два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Куп’янська та Голубівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське, Зарічне, Ямпіль та в напрямку Нового Миру, Дробишевого.

Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль та Переїзне.

Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія. На даний час бої точаться у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 14 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка, ще сім боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1316-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти фронт Генштаб

