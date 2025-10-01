Лінія фронту станом на 1 жовтня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1316-й день повномасштабної війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети та 50 авіаційних ударів, застосувавши 102 керовані авіабомби. Зафіксовано 1839 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3171 артилерійський обстріл.

Новини війни в Україні

1 жовтня станом на 22:00 відбулося 125 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки, ще два боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку

Противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Куп’янська та Голубівки. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське, Зарічне, Ямпіль та в напрямку Нового Миру, Дробишевого.

На Сіверському напрямку

Наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль та Переїзне.

На Краматорському напрямку

Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

На Торецькому напрямку

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія. На даний час бої точаться у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 14 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка, ще сім боєзіткнень досі тривають.

Нагадаємо, триває 1316-й день повномасштабної війни в Україні.