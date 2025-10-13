Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 13 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 13 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1328-й день повномасштабної війни

Противник завдав 73 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби, залучив для ураження 1 924 дрони-камікадзе та здійснив 3 249 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 жовтня станом на 22:00 відбулося 166 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 14 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного, Кутьківки. Дотепер триває чотири бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 13 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 13 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Греківка, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Дробишевого. Одне бойове зіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 13 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили сім спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

Лінія фронту станом на 13 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка. Сили оборони стримали натиск противника та вже відбили 20 атак ворога.

Лінія фронту станом на 13 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Загарбники здійснили 52 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Дотепер у деяких локаціях тривають бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 13 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Олександрівському напрямку

Ворог 23 рази намагався прорватися поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка. Бої продовжуються у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 13 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

Нагадаємо, триває 1328-й день повномасштабної війни в Україні.

