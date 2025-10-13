Лінія фронту станом на 13 жовтня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1328-й день повномасштабної війни

Противник завдав 73 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби, залучив для ураження 1 924 дрони-камікадзе та здійснив 3 249 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

13 жовтня станом на 22:00 відбулося 166 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 14 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного, Кутьківки. Дотепер триває чотири бойові зіткнення.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Один бій досі триває.

На Лиманському напрямку

Російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Греківка, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Дробишевого. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили сім спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка. Сили оборони стримали натиск противника та вже відбили 20 атак ворога.

На Покровському напрямку

Загарбники здійснили 52 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Дотепер у деяких локаціях тривають бойові зіткнення.

На Олександрівському напрямку

Ворог 23 рази намагався прорватися поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка. Бої продовжуються у двох локаціях.

