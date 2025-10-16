Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 16 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосувала 37 ракет та скинула 125 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 372 дрони-камікадзе та здійснили 3 301 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

16 жовтня станом на 22:00 відбулося 146 бойових зіткненнь. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку окупанти втратили 153 особи – убитими та пораненими. Наші воїни знищили два танки, одну артилерійську систему, 21 безпілотний літальний апарат, два пункти управління БпЛА, чотири одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки. Також уразили три одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки, три артилерійські системи, три пункти управління БпЛА та 12 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог здійснив дві атаки на позиції наших захисників. Крім того, завдав сім авіаударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 182 обстріли, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 14 разів атакував поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Одинадцять разів агресор намагався просунутися на наші позиції в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сьогодні українські захисники відбили десять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман. Три бойові зіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка та Ямпіль. Один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Наші війська сьогодні відбили 16 ворожих атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану. Дві атаки досі тривають.

Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці вже відбили 20 ворожих атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка. Ще два бойові зіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1331-й день повномасштабної війни в Україні.

