Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2025 року

Нині триває 1326-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 234 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосував 32 ракети, скинув 155 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4171 обстріл, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4575 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запоріжжя, Залізничне Запорізької області, а також по місту Дніпро.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Зафіксовано 13 бойових зіткнень. Противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув 16 керованих авіабомб та здійснив 144 артилерійські обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки і Ставків.

На Слов’янському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки.

На Краматорському напрямку

Підрозділи росіян здійснили одну марну атаку в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Червоний Лиман, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки, Балагану.

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Березове, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили п’ять атак загарбників у бік Антонівського мосту.

