Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 26 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

26 лютого на фронті відбулося 206 бойових зіткнень

Противник завдав двох ракетних ударів, застосував 43 ракети, 54 авіаційних ударів, скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4070 дронів-камікадзе та здійснив 2308 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 лютого на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог один раз атакував позиції наших оборонців. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 86 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Кругле, Нестерне, Чугунівка та у напрямках Зеленого, Охрімівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

П’ять атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 13 атак, у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків, Лиману та в районі Зарічного, Новоселівки.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Російські окупанти здійснили дві атаки в районі Оріхово-Василівки та Бондарного.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців у районі населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Степанівка, Софіївка, Новоплатонівка. Два боєзіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 41 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє. Три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Агресор атакував вісім разів у районах населених пунктів Тернове, Злагода та у бік Вербового і Вишневого. Авіаударів зазнали населені пункти Іванівка, Олександроград, Маломихайлівка, Писанці.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбили 32 атаки окупантів у районах Добропілля, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне.

Ще три атаки тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Терсянка, Зелене, Шевченківське, Воздвижівка, Долинка, Копані.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворожих наступальних дій не зафіксовано. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів, Преображенка, Веселянка.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 26 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1464-й день повномасштабної війни в Україні.

