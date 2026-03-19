В Алушті окупанти зносять знаменитий символ міста (відео)

Окупанти планують на місці відомої пам'ятки звести нову споруду

На центральній набережній Алушти за допомогою важкої техніки окупанти зносять знамениту напівротонду. Хоча не так давно вони заявляли про реставрацію об'єкта культурної спадщини, інформує «Главком».

Символ міста – напівротонду на набережній окупаційна влада обіцяла відреставрувати майже за 10 млн рублів. Але щось пішло не так. Ще місяць тому пам'ятник почали ремонтувати – робітники мали привести стовпи в порядок та повернути історичний напис «Громадяни СРСР мають право на відпочинок». Сьогодні раптово приїхав екскаватор і почав трощити об'єкт культурної спадщини.

В окупаційній адміністрації Алушти такі радикальні методи пояснили «аварійним станом» споруди. Мовляв, пізніше відтворять об'єкт за історичними кресленнями.

Місцеві мешканці та активісти шоковані побаченим. Основна претензія полягає в тому, що об'єкт, який має статус культурної спадщини, знищується будівельною технікою замість дбайливої реставрації. Громада побоюється, що нова «копія» буде виготовлена з дешевих сучасних матеріалів і втратить свою історичну цінність та автентичність.

Що відомо про напівротонду в Алушті

Напівротонда побудована за проектом інженера Олександра Гризо у 1951 році. Вона є об'єктом культурної спадщини. Білосніжна споруда складається з 6 колон, які підтримують антаблемент. Спочатку на фризі ротонди було викарбовано цитату зі статті 119 тогочасної Конституції СРСР: «Громадяни СРСР мають право на відпочинок».

Напівротонда в Алушті за радянських часів фото з відкритих джерел

Пізніше цей напис замінили на лаконічний: «Алушта – курорт».

Напівротонда вважається головним місцем зустрічей та найпопулярнішою локацією для фотографій в Алушті.

У 2026 році під час поточної реконструкції окупаційна влада пообіцяла повернути саме перший, історичний варіант напису.

Реставрація стартувала в середині лютого і мала завершитися до 31 травня. Вартість контракту – близько 9,8 млн рублів.

«Главком» писав, окупаційна влада Криму під виглядом реставрації зносить історичні об'єкти півострова. Так, у Криму практично знищена пам’ятка історії та архітектури Ханський палац у Бахчисараї. З Біюк Хан Джамі зняли всю черепицю, зняли старовинні дубові балки під приводом їх псування жучком. Поки знімали балки автокраном, на фасаді пошкодили розпис 18-го сторіччя.