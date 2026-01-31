Робот урятував робота: на Покровському напрямку гвардійці провели унікальну евакуацію

Обидва роботи були безпечно повернуті на базу

Евакуація тривала близько 15 годин

Бійці підрозділу наземних роботизованих комплексів бригади Національної гвардії України «Рубіж» успішно провели надскладну евакуаційну операцію на Покровському напрямку, пише «Главком».

Під час виконання бойового завдання один із наземних роботів вийшов з ладу безпосередньо в зоні активних бойових дій. З огляду на складну обстановку та ризик втрати дорогої техніки, командування ухвалило нестандартне рішення – задіяти інший роботизований комплекс для порятунку несправного.

Операція проходила в умовах постійної небезпеки та супроводжувалася низкою критичних технічних проблем. Попри це, гвардійці не припинили виконання завдання. Евакуація тривала близько 15 годин і завершилася повним успіхом. Обидва роботи були безпечно повернуті на базу.

У бригаді наголошують, що ця операція стала унікальним прикладом ефективного застосування роботизованих систем, які дозволяють зменшувати ризики для особового складу та зберігати техніку навіть у найскладніших умовах сучасної війни.

Нагадаємо, українські бійці провели евакуацію пораненого побратима за допомогою наземної роботизованої платформи.

До слова, на сьогодні більше ніж 22 бойові бригади застосовують наземні роботизовані комплекси, всі роботи – вітчизняної розробки