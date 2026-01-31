Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Робот урятував робота: на Покровському напрямку гвардійці провели унікальну евакуацію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Робот урятував робота: на Покровському напрямку гвардійці провели унікальну евакуацію
Обидва роботи були безпечно повернуті на базу
скриншот з відео

Евакуація тривала близько 15 годин

Бійці підрозділу наземних роботизованих комплексів бригади Національної гвардії України «Рубіж» успішно провели надскладну евакуаційну операцію на Покровському напрямку, пише «Главком».

Під час виконання бойового завдання один із наземних роботів вийшов з ладу безпосередньо в зоні активних бойових дій. З огляду на складну обстановку та ризик втрати дорогої техніки, командування ухвалило нестандартне рішення – задіяти інший роботизований комплекс для порятунку несправного.

Операція проходила в умовах постійної небезпеки та супроводжувалася низкою критичних технічних проблем. Попри це, гвардійці не припинили виконання завдання. Евакуація тривала близько 15 годин і завершилася повним успіхом. Обидва роботи були безпечно повернуті на базу.

У бригаді наголошують, що ця операція стала унікальним прикладом ефективного застосування роботизованих систем, які дозволяють зменшувати ризики для особового складу та зберігати техніку навіть у найскладніших умовах сучасної війни.

Нагадаємо, українські бійці провели евакуацію пораненого побратима за допомогою наземної роботизованої платформи.

До слова, на сьогодні більше ніж 22 бойові бригади застосовують наземні роботизовані комплекси, всі роботи – вітчизняної розробки

Теги: евакуація робототехніка Донеччина ЗСУ Нацгвардія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони атакували ворожі обʼєкти на тимчасово окупованій території Донеччини
В окупованому Дебальцевому уражено склад боєприпасів (відео)
20 сiчня, 21:40
Сергій Притула розповів, скільки грошей вдалося акумулювати в рамках «Єдинозбору»
«Подарунок для Путіна». Притула назвав суму, яку вже акумулював «Єдинозбір»
19 сiчня, 18:51
Нацгвардійці проводять військові навчання, щоб відпрацювати різні сценарії оборонних дій
Нацгвардія посилює охорону Чорнобильської АЕС та зони відчуження
19 сiчня, 16:15
Ключове завдання українських підрозділів – не допустити реалізації задумів ворога
Росіяни намагається створити «буферну зону» в двох областях
18 сiчня, 16:00
В окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА
В окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА
12 сiчня, 23:16
Ситуація на фронті 7 січня
Лінія фронту станом на 7 січня 2026. Зведення Генштабу
7 сiчня, 22:15
Нині триває 1410-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 січня 2026 року
3 сiчня, 08:16
У Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено примусову евакуацію
Оголошено примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з небезпечних районів двох областей
2 сiчня, 20:00
Нафтобаза спалахнула після атаки БпЛА
Напередодні Нового року у Калузькій області спалахнула нафтобаза (відео)
31 грудня, 2025, 22:03

Події в Україні

Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Робот урятував робота: на Покровському напрямку гвардійці провели унікальну евакуацію
Робот урятував робота: на Покровському напрямку гвардійці провели унікальну евакуацію
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2026
Оприлюднення файлів Епштейна, обвал шахти у Конго: головне за ніч
Оприлюднення файлів Епштейна, обвал шахти у Конго: головне за ніч
Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 30 січня 2026. Зведення Генштабу

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua