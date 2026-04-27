Лінія фронту станом на 27 квітня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 27 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 43 авіаційні удари – скинув 150 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3637 дронів–камікадзе та здійснив 1570 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

27 квітня станом на 22:00 відбулося 182 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 62 окупанти та 21 – поранено, знищено одну бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки та одне укриття противника. Також ушкоджено дві гармати, вісім одиниць автомобільної техніки та 18 укриттів противника. Знищено або подавлено 190 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 40 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з них – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Тернової, Охрімівки, Бочкового. Дві з цих атак іще тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував чотири рази, у районах Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали дев’ять штурмів окупантів в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Противник чотири рази атакував в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти один раз атакували в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та Вільне. Одна атака тривають.

На Покровському напрямку 

Ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас та Покровськ. Одна з цих штурмових дій ворога триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти чотири рази атакували неподалік Новогригорівки та в Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 22 атаки окупантів у районах Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівка, Залізничне, Святопетрівка, Мирне, Цвіткове, Чарівне. Чотири атаки тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз атакував в бік в районі Степового.

Нагадаємо, триває 1524-й день повномасштабної війни в Україні.

21 квiтня, 13:06
