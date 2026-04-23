Міноборони спростувало вкиди про невиплату грошей військовим

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Міноборони зробило заяву про виплату бойових
У відомстві заявили, що фінансування вже надійшло до частин і виплати тривають

Українські військовослужбовці отримають усі передбачені виплати цього місяця, а інформація про їхню затримку не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві наголосили, що кошти вже в повному обсязі направлені до військових частин, а процес виплат триває.

«Фінансування в повному обсязі направлено до військових частин. Всі, хто мають отримати заслужені додаткові виплати, вже їх отримують. Це стосується і «бойових», і «окопних», і 30 тисяч за спеціальні завдання», – зазначили у Міноборони.

Також у міністерстві підкреслили, що поширена в мережі інформація про нібито відсутність виплат є неправдивою. Військовослужбовців закликали перевіряти свої банківські рахунки та не довіряти неперевіреним повідомленням.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України повідомило про повне перерахування необхідних коштів військовим частинам для виплати бойових за березень 2026 року.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про підготовку рішень, спрямованих на посилення мотивації військових, а також нові економічні кроки. За його словами, ці питання обговорювалися з міністром оборони та військовим командуванням, зокрема щодо комплектування підрозділів і додаткового фінансування армії.

Окрім цього, уряд запровадив у застосунку «Дія» нову послугу «Дані з реєстру ветеранів» у межах розділу «Ветеран Pro», а також оновив електронне посвідчення ветерана.

Як підкреслила Юлія Свириденко, розвиток онлайн-сервісів є лише частиною ширшої політики підтримки ветеранів. Серед ключових завдань — створення умов для швидкої реабілітації та ефективної інтеграції у цивільне життя, що має забезпечити безперервний перехід від служби до мирної діяльності.

Також повідомляється, що з 1 січня 2026 року в комунальних медзакладах Києва запроваджено проєкт персоналізованого супроводу ветеранів і ветеранок, покликаний спростити доступ до медичних послуг і мінімізувати бюрократичні процедури.

Читайте також:

Читайте також

Наслідки ворожої атаки по Києву 16 квітня 2026 року
Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів
16 квiтня, 19:18
Президент та український народ отримають престижну міжнародну премію
Українці та Зеленський отримають в Нідерландах премію «Чотири свободи»
15 квiтня, 17:48
Буданов наголошує, що для повернення українців додому потрібно завершення війни та гарантії безпеки
Як повернути українських біженців додому? Буданов запропонував рішення
15 квiтня, 12:28
Ситуація на фронті 13 квітня
Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу
13 квiтня, 22:17
Після запровадження дозволу до країн ЄС могли виїхати близько 400 тис. українських чоловіків
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
10 квiтня, 18:12
Ворог зміг захопити лише 160 км кв., втративши майже 34 тис. осіб
Міноборони повідомило, скільки українських територій захопила РФ у березні
3 квiтня, 17:31
Учасникам мережі вже повідомлено про підозру
Затримано агентів російського ГРУ, які готували серію гучних замовних вбивств в Україні
31 березня, 11:17
Володимир Міщенко
Герой України, мисливець за літаками Володимир Міщенко: Можемо півтора тижня чекати на вдалий постріл Інтерв’ю
29 березня, 09:10
Делегація Міноборони Литви на чолі з міністром Робертасом Каунасом ознайомилася з роботою системи протиповітряної оборони України
Українська ППО встановила новий рекорд. Міноборони повідомило деталі
27 березня, 10:56

Яке релігійне свято відзначається 24 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 квітня 2026: традиції та молитва
Дрони ЗСУ прорвали ППО. Три російські ЗРК знищено за ніч
Дрони ЗСУ прорвали ППО. Три російські ЗРК знищено за ніч
Міноборони спростувало вкиди про невиплату грошей військовим
Міноборони спростувало вкиди про невиплату грошей військовим
Україна вивела ППО на новий рівень. Федоров заявив про прорив
Україна вивела ППО на новий рівень. Федоров заявив про прорив
100-річна українка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати до Європи
100-річна українка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати до Європи
Чи вимикатимуть світло 24 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 24 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
