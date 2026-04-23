Міноборони спростувало вкиди про невиплату грошей військовим

У відомстві заявили, що фінансування вже надійшло до частин і виплати тривають

Українські військовослужбовці отримають усі передбачені виплати цього місяця, а інформація про їхню затримку не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві наголосили, що кошти вже в повному обсязі направлені до військових частин, а процес виплат триває.

«Фінансування в повному обсязі направлено до військових частин. Всі, хто мають отримати заслужені додаткові виплати, вже їх отримують. Це стосується і «бойових», і «окопних», і 30 тисяч за спеціальні завдання», – зазначили у Міноборони.

Також у міністерстві підкреслили, що поширена в мережі інформація про нібито відсутність виплат є неправдивою. Військовослужбовців закликали перевіряти свої банківські рахунки та не довіряти неперевіреним повідомленням.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України повідомило про повне перерахування необхідних коштів військовим частинам для виплати бойових за березень 2026 року.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про підготовку рішень, спрямованих на посилення мотивації військових, а також нові економічні кроки. За його словами, ці питання обговорювалися з міністром оборони та військовим командуванням, зокрема щодо комплектування підрозділів і додаткового фінансування армії.

Окрім цього, уряд запровадив у застосунку «Дія» нову послугу «Дані з реєстру ветеранів» у межах розділу «Ветеран Pro», а також оновив електронне посвідчення ветерана.

Як підкреслила Юлія Свириденко, розвиток онлайн-сервісів є лише частиною ширшої політики підтримки ветеранів. Серед ключових завдань — створення умов для швидкої реабілітації та ефективної інтеграції у цивільне життя, що має забезпечити безперервний перехід від служби до мирної діяльності.

Також повідомляється, що з 1 січня 2026 року в комунальних медзакладах Києва запроваджено проєкт персоналізованого супроводу ветеранів і ветеранок, покликаний спростити доступ до медичних послуг і мінімізувати бюрократичні процедури.