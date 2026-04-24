Оборона Костянтинівки: аналітики DeepState оцінили ризики прориву в місто

Російські окупанти активізували спроби прориву до Костянтинівки на Донеччині, використовуючи масові атаки піхоти та тактику інфільтрації в міську забудову. Про це повідомляють аналітики DeepState, пише «Главком».

Найбільша активність ворога фіксується на південно-східних околицях міста, де противник намагається закріпитися в приватному секторі.

«Щільна забудова дозволяє ворогу ховатися в будинках і руїнах, що значно ускладнює роботу українських дронів», – зазначають аналітики.

Ворог поступово накопичує сили, що створює ризик просування вглиб міста. Окремі спроби вже відбуваються, хоча поки залишаються безуспішними.

Складна ситуація також на східному напрямку в районі Новодмитрівки.

«Там фіксується просування противника, який намагається зайняти населений пункт, щоб створити плацдарм для подальшого наступу на Костянтинівку», – йдеться в повідомленні.

Додатковий тиск російські окупанти чинять і з південно-західного напрямку поблизу Берестка та Іллінівки. Наразі уточнюється ситуація щодо контролю над окремими позиціями.

Українські військові наголошують на нестачі особового складу для стримування атак.

«Основний ресурс для знищення ворога – це дрони. Але піхота противника йде постійно, і її дуже багато», – розповідають бійці.

Як повідомлялось, Росія просувається дуже повільно, захоплюючи мінімальні території ціною величезних людських втрат. При цьому РФ досі не контролює понад 20% Донецької області – регіону, який диктатор Путін раніше вимагав передати їй фактично в ультимативній формі без спротиву.