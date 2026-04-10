Україна ідентифікувала окупантів, які наказали вдарили по Сумах на Вербну неділю торік

Дві балістичні ракети «Іскандер-М», запущені з Курської та Воронезької областей, забрали життя 35 людей

Генералам і адміралам РФ, відповідальним за ракетний удар по Сумах, оголошено підозру

Служба безпеки разом з Головним управлінням розвідки ідентифікували та зібрали доказову базу на вище командування російських військ, яке організувало ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 року на Вербну неділю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, росіяни атакували центр прифронтового міста двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Унаслідок ворожого удару загинуло 35 осіб, серед них – двоє дітей. 125 людей, з яких 22 неповнолітніх, зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також було зруйновано та пошкоджено майже 100 об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема багатоквартирні будинки, навчальні заклади, магазини, громадський транспорт та пам’ятки архітектури місцевого значення.

Ініціаторами обстрілу обласного центру були начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ в Україні збройних сил РФ генерал-полковник Олексій Кім та його заступник – начальник розвідки полковник Василь Соловйов.

За наказом Кіма підготовкою ракетного удару займались посадовці Центру планування і координації вогневого ураження об’єднаного угруповання військ в Україні збройних сил РФ:

віцеадмірал Сергій Пінчук – начальник центру – заступник командувача (з вогневого ураження);

полковник Олександр Кісєдобрєв – начальник ракетних військ і артилерії центру;

контрадмірал Олексій Пєтрушин – начальник центру управління розвідкою (вогневого ураження противника) Центру;

полковник Анатолій Городецький – начальник штабу центру – заступник начальника ракетних військ і артилерії.

Безпосередньо віддали накази на здійснення пуску балістичних ракет з Курської та Воронезької областей:

полковник Роман Полушин – командир 448-ї ракетної бригади;

полковник Сергій Пономарьов – командир 112-ї ракетної бригади.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім вісьмом рашистам про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб). За словами правоохоронців, тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати винних.

Як відомо, 13 квітня 2025 року, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум.