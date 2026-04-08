У Херсоні ворог розкидає міни «Пряник»: як розпізнати небезпечні пастки

Окупанти дистанційно мінують Херсон «Пряниками»

У Херсоні зафіксовано численні факти дистанційного мінування житлових кварталів та стратегічних об'єктів новими російськими протипіхотними мінами типу «Пряник» (також відомі як «Плюшка»). Ці пристрої вкрай важко помітити, а їхня детонація відбувається при найменшому контакті. Про чергове виявлення небезпечних предметів 8 квітня 2026 року повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації, інформує «Главком».

У Херсонській міській військовій адміністрації повідомили, що за останні кілька днів випадки дистанційного мінування зафіксовані у різних частинах міста та прилеглих населених пунктах.

Де виявлені небезпечні предмети

Корабельна площа: міни виявлено безпосередньо на території площі та підступах до неї.

окупанти замінували автомобільний міст, що сполучає райони міста.

мінування зафіксовано на центральній вулиці селища.

Кошовий узвіз та вулиця Комкова: також надходили повідомлення про небезпечні знахідки в цих житлових зонах.

Чим небезпечний «Пряник»

фото з відкритих джерел

Рятувальники застерігають, що міни цього типу мають низку особливостей, які роблять їх смертельно небезпечними для цивільних.

Маскування: невелика пластикова міна діаметром 5–6 см за формою нагадує шайбу або кришку.

Колір: Переважно темно-коричневий, чорний або темно-сірий. Завдяки такому забарвленню та матеріалу вона стає майже невидимою на тлі землі, асфальту, сухої трави чи сміття.

Чутливість: вибуховий пристрій спрацьовує від найменшого натискання. Потужності заряду достатньо, щоб завдати важких каліцтв.

Дистанційне встановлення: ворог масово скидає їх з дронів, що дозволяє мінувати території, до яких окупанти не мають фізичного доступу.

Заходи безпеки

Жителів Херсона та області закликають бути максимально пильними. У разі виявлення підозрілого предмета, схожого на невеликий пластиковий диск:

Не наближайтеся і в жодному разі не чіпайте його руками чи предметами.

Одразу відійдіть на безпечну відстань (не менше 100 метрів).

Попередьте оточуючих та зателефонуйте за номерами 101 або 102.

Інфографіка: Іван Базилюк/Голова Нікопольської РДА

Влада нагадує, що територія мінування може бути значно більшою, ніж зона виявлення перших пристроїв, тому варто обмежити пересування неперевіреними маршрутами

«Главком» писав, що агенція оборонних закупівель ДОТ збільшила закупівлі інженерних мін і боєприпасів для дронів до рекордного рівня. За перші три місяці 2026 року було передано понад половину усіх мін і боєприпасів, які були поставлені за весь 2025 рік. Глава Міноборони зазначив, що інженерні міни знищують ворожу техніку та змушують її рухатися за сценарієм українських військових – у «вогневі мішки». Вартість однієї міни значно нижча за техніку, яку вона зупиняє або знищує.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало детальну інформацію про російський керований артилерійський боєприпас «Краснополь-М2». На порталі War&Sanctions з’явилася інтерактивна 3D-модель снаряда, а також дані про іноземні компоненти та компанії.