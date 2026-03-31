Восьмеро окупантів з інвалідністю отримали звання майстрів спорту Росії

Російські окупанти активно долучаються до діяльності Паралімпійського комітету Росії

Більше 10 російських окупантів виконали критерії для присвоєння звання майстра спорту Росії. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Паралімпійського комітету Росії (ПКР) Павло Рожков.

«З 2023 року ПКР за підтримки Фонду президентських грантів реалізує проект «Ми разом. Спорт», який спрямований на залучення ветеранів СВО (так російська пропаганда називає злочинну війну проти України – «Главком») до паралімпійського руху. За цей час багато хто з його учасників стали системно займатися спортом, увійшли до складів регіональних і національних збірних команд, а також ставали переможцями та призерами чемпіонатів і кубків країни.

На сьогодні більше 10 ветеранів СВО виконали нормативи майстра спорту Росії, а восьми з них це звання вже було присвоєне.

Усі вони – учасники проекту ПКР «Ми разом. Спорт», – заявив Рожков.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.