Восьмеро окупантів з інвалідністю отримали звання майстрів спорту Росії

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Павло Рожков є президентом Паралімпійського комітету Росії

Російські окупанти активно долучаються до діяльності Паралімпійського комітету Росії

Більше 10 російських окупантів виконали критерії для присвоєння звання майстра спорту Росії. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Паралімпійського комітету Росії (ПКР) Павло Рожков.

«З 2023 року ПКР за підтримки Фонду президентських грантів реалізує проект «Ми разом. Спорт», який спрямований на залучення ветеранів СВО (так російська пропаганда називає злочинну війну проти України – «Главком») до паралімпійського руху. За цей час багато хто з його учасників стали системно займатися спортом, увійшли до складів регіональних і національних збірних команд, а також ставали переможцями та призерами чемпіонатів і кубків країни. 

На сьогодні більше 10 ветеранів СВО виконали нормативи майстра спорту Росії, а восьми з них це звання вже було присвоєне.

Усі вони – учасники проекту ПКР «Ми разом. Спорт», – заявив Рожков.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.

Читайте також

Трамп різко розкритикував британські авіаносці і назвав їх «іграшками»
Трамп принизив британські авіаносці: деталі
26 березня, 18:29
Найскладніша ситуація нині на Чернігівщині та Одещині
Через ворожі атаки в Україні знеструмлено чотири області
26 березня, 11:23
Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою (1972, 1976, 1980 роки)
Одіозна олімпійська чемпіонка заявила, що іноземці мають заздрити соціальним програмам у РФ
24 березня, 13:37
Перша леді Сполучених Штатів Америки звернулася до Лукашенка
Лукашенко розповів, про що його особисто просила Меланія Трамп
20 березня, 20:41
Екзоскелет дозволяє знизити фізичне навантаження на 30%
Українські десантники показали, як тестують бойові екзоскелети (відео)
20 березня, 18:28
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
16 березня, 01:45
Президент: Україна – надійний донор безпеки
Україна направила команду до регіону Перської затоки для допомоги: деталі від Зеленського
10 березня, 20:15
Вадим Тихоновський загинув як герой, врятувавши чотирьох побратимів
Фотограф і кінооператор загинув на фронті, рятуючи побратимів. Згадаймо Вадима Тихоновського
5 березня, 09:00
Кількість загиблих серед військових США на війні з Іраном зросла
Кількість загиблих серед військових США на війні з Іраном зросла
3 березня, 02:58

Восьмеро окупантів з інвалідністю отримали звання майстрів спорту Росії
Жіноча збірна України знищила Нову Зеландію на Чемпіонаті світу з хокею
Жіноча збірна України знищила Нову Зеландію на Чемпіонаті світу з хокею
Україна – Албанія. Прогноз і анонс на товариський матч
Україна – Албанія. Прогноз і анонс на товариський матч
Новий тенісний стадіон у Мадриді може отримати назву на честь Надаля
Новий тенісний стадіон у Мадриді може отримати назву на честь Надаля
Гранд чемпіонату Німеччини зробить оборонця найоплачуванішим футболістом клубу
Гранд чемпіонату Німеччини зробить оборонця найоплачуванішим футболістом клубу
Пішов з життя легендарний болгарський футболіст
Пішов з життя легендарний болгарський футболіст

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
