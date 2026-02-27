Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу

Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 27 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5324 дрони-камікадзе та здійснив 2521 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

27 лютого станом на 22:00 відбулося 120 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 26 окупантів та 15 – поранено, знищено дві одиниці автомобільного транспорту, вісім укриттів ворога та склад боєприпасів, пошкоджено гармату, сім одиниць автомобільного транспорту, пункт управління БпЛА та 46 укриттів ворога. Знищено або подавлено 243 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 112 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 – із застосуванням РСЗВ. Завдав 2 авіаударів із застосуванням 6 КАБ.

Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. Штурмових дій зараз не фіксується.

Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував у районі Новоплатонівки.

Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали чотири атаки окупантів у районах Лиману та Дробишевого.

Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник сім разів намагався просунутися вперед у бік Дронівки, Сіверська та Рай-Олександрівки. Одна атака продовжується.

Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

За уточненою інформацією, агресор атакував один раз у районі Предтечиного.

Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки, Попового Яру та Софіївки.

Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Мирноград та Муравка. Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти двічі намагалися покращити своє становище, атакуючи у бік Злагоди та Тернового.

Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 33 атаки окупантів: у районі Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського та Староукраїнки. Дев’ять штурмів іще не завершено.

Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1465-й день повномасштабної війни в Україні.

