Росіяни знищують власних солдатів у районі Часового Яру (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Російського солдата атакував FPV-дрон, коли той хотів здатися в полон
скриншот відео 24-ї ОМБр

Командування окупаційних військ знищує власних військовослужбовців за спробу врятувати життя та відмову виконувати накази

Російські окупанти ліквідують своїх солдатів, які хочують здатися в полон українським військовим. Один із епізодів у районі Часового Яру зафіксувала на відео 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, пише «Главком».

На відео – двоє російських окупантів, які під час невдалого штурму ухвалили рішення здатися в полон. Вони рухалися у бік українських позицій із піднятими руками під супроводом українського розвідувального дрона. У цей момент одного з них уразив російський FPV-дрон.

«Яскравий епізод вкотре свідчить про практику знищення російським командуванням власних військовослужбовців за спробу врятувати життя та відмову виконувати накази», – додали в 24-й ОМБр.

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля евакуювали трьох останніх жителів із фронтового села Стінки поблизу Часового Яру. 

До слова, росіяни планують провести широкомасштабний наступ на півдні та сході України вже цього літа. 

