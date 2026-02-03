Головна Країна Події в Україні
Дніпро та область під масованим обстрілом (оновлюється)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Наслідки атаки на Дніпро
скриншот з відео

Однією з основних цілей удару була Придніпровська ТЕС

Цієї ночі Росія здійснила масовану атаку на Дніпро та область. За даними моніторингових ресурсів, лише за 20 хвилин по Дніпропетровській області було запущено до 10 балістичних ракет типу «Іскандер» та десятки ударних дронів, пише «Главком».

Монітори повідомляють, що по місту одночасно летіли залпи балістичних ракет і велика кількість безпілотників.

За інформацією радарів, однією з основних цілей удару була Придніпровська ТЕС, що є критично важливим об’єктом енергетичної інфраструктури регіону.

Схожу тактику для нічного обстрілу окупанти обрали й для Києва та Харкова. Спершу росіяни запустили десятки ударних безпілотників, згодом атакували балістичними ракетами. При цьому атака дронів триває.

За попередніми даними, у Києві внаслідок атаки зафіксовано пошкодження кількох житлових багатоповерхівок, а також закладу освіти у Дніпровському районі столиці. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Тим часом по Харкові було завдано удару балістичною ракетою. Влучання зафіксували у Слобідському районі. Згодом стало відомо про ще один ракетний удар по тому ж району.

Перед цим, увечері, 2 лютого окупанти атакували ударними дронами Харків. За повідомленням міського голови, у центрі міста зафіксовано влучання ворожого дрона типу «молнія». 

Дніпро та область під масованим обстрілом (оновлюється)
Дніпро та область під масованим обстрілом (оновлюється)
