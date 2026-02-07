Головна Київ Новини
Росіяни зруйнували найбільший склад із продукцією Roshen. Власник повідомив про наслідки для споживачів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росіяни зруйнували найбільший склад із продукцією Roshen. Власник повідомив про наслідки для споживачів
Охоплені вогнем склади Roshen
фото: ДСНС України/Telegram

Попри збитки, ціни на свою продукцію Roshen не підвищуватиме, запевнив Порошенко

У ніч проти суботи, 7 лютого, окупанти атакували логістичний центр шоколадної фабрики Roshen, що в Яготині Київської області. Найбільший склад із готовою продукцією майже повністю зруйнований. Водночас усі працівники були в укриттях і жертв вдалося уникнути. Як інформує «Главком», про це повідомив лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, який раніше був бенефіціарним власником компанії Roshen.

Попри збитки, ціни на свою продукцію Roshen не підвищуватиме, запевнив Порошенко.

«Зараз переходимо на цілодобовий режим роботи. Попри всі збитки, ми ухвалили принципове рішення: ціни на нашу продукцію не зростатимуть. Вони залишаться стабільними і доступними», – сказав він.

Нагадаємо, у Київській області 7 лютого спалахнула пожежа в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Як відомо, з вечора 6 лютого й упродовж ночі 7 лютого противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодии 406 із 477 цілей. 

Так, на Рівненщині є влучання у багатоповерхівку та пошкодження критичної інфраструктури. 

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області. 

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів. 

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Згодом з'явилося повідомлення, що на Вінниччині постраждав навчальний заклад. 

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік. 

