ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію за $100 млн

Українські бійці атакували 1Л119 «Небо-СВУ»

Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію 1Л119 «Небо-СВУ» вартістю близько $100 млн та декілька пунктів управління дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ворожу радіолокаційну станцію було атаковано у районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області. Також уражено низку ворожих пунктів управління дронами, зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька область), а також ще один – у районі Підстепного (тимчасово окупована територія Херсонської області)

Крім того, українські воїни влучили у склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область). Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.

Нагадаємо, за минулий рік Центр спеціальних операцій «А» Служби безпеки України атакував далекобійними дронами пʼять військових аеродромів РФ та уразив 15 авіабортів. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином, «Альфа» СБУ завдавала збитків ворогу на понад $1 млрд.

Як повідомлялося, далекобійні удари спецпризначенців Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдають суттєвих втрат ключовим елементам ешелонованої системи ППО РФ. Загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за минулий рік оцінюється приблизно у $4 млрд.

До слова, на Харківщині українські бійці зачищають населені пункти та беруть у полон окупантів після їхніх невдалих спроб просунутися вглиб. Противник намагається просунутися вглиб України та розширити зону боїв. Найбільше боїв відбувається у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле.