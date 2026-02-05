Російські термінали Starlink заблоковано – Федоров

У російських окупантів почалися проблеми з підключенням до терміналів Starlink на фронті

Міністр оборони наголосив, що термінали, які потрапили в «білий список», стабільно працюють

Термінали Starlink, якими користуються росіяни, заблоковано. Триває верифікація терміналів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«Перша черга терміналів, які потрапили в «білий список», уже працює. Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює – варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу», – пояснив він.

Глава Міноборони зазначив, що цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАПи, а для юридичних осіб незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі «Дія».

Федоров сказав, що українські посадовці разом із партнерами оперативно відпрацьовують усі ситуації. При цьому подякував військовим та командирам, які оперативно верифікували свої термінали, бо безперервність і стабільність звʼязку для фронту критично важлива.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.