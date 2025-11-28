Лінія фронту станом на 28 листопада 2025. Зведення Генштабу

На Покровському напрямку російські підрозділи 65 разів намагалися прорвати українську оборону

Загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 86 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 876 дронів-камікадзе та здійснили 2 264 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

28 листопада станом на 22:00 відбулося 289 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів. Також ворог завдав трьох авіаційних ударів, при цьому скинув сім керованих авіабомб, здійснив 175 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони зупинили десять ворожих атак. Ворог діяв у районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Лиман та у напрямку Дворічанського й Колодязного.

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили 11 штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Піщаного, Куп'янська, Петропавлівки та Кругляківки. Дотепер триває ще одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 37 разів атакували позиції українців у районах Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Корового Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у напрямку населеного пункту Червоний Став. Досі у 17 локаціях тривають бої.

На Слов'янському напрямку

Ворог 15 разів намагався прорватися у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська. Ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано три бойові зіткнення – противник намагався просунутися у районах Часового Яру та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 31 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Російські підрозділи 65 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 42 ворожих атаки у районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Піддубного, Воскресенки, Привільного, Красногірського та Єгорівки. Ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер. Авіаційного удару зазнав населений пункт Олександрівка.

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці відбили дванадцять спроб ворога просунутися вперед у бік Варварівки, Добропілля, Затишшя та у районах Гуляйполя і Зеленого. До цього часу тривають п’ять бойових зіткнень. Авіація противника вдарила по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку

Загарбники вісім разів намагалися просунутися у районах Степового, Щербаків, Приморського, Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив дві спроби просунутися вперед у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1374-й день повномасштабної війни в Україні.