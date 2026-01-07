Головна Країна Події в Україні
Атака на Дніпро, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Дніпро, заяви Трампа: головне за ніч
Наслідки атаки на Дніпро
фото: Борис Філатов

«Главком» зібрав головні події ночі проти 7 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Атака на Дніпро, заяви Трампа, Путін з російськими окупантами святкував Різдво, Зеленський після саміту «коаліції охочих» провів переговори з американцями, Венесуела оголосила тиждень жалоби за військовими.

Атака на Дніпро

Внаслідок обстрілу в десяти багатоповерхівках було пошкоджено кілька сотень вікон, а також є дані про пошкодження мереж опалення в одному з будинків. Окрім цього, були знищені автомобілі.

Відомо, що внаслідок атаки сім осіб постраждали, серед яких двоє – діти. У більшості випадків люди отримали гостру реакцію на стрес, однак є й постраждалі з осколковими пораненнями. Міські лікарні вже надають необхідну медичну допомогу потерпілим.

У професійно-технічному училищі, де навчають майбутніх слюсарів та кондитерів, пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток. Пожежу, яка виникла в результаті обстрілу, рятувальники швидко загасили, але руйнування значні. Також постраждали два дитячі садочки та одна з шкіл міста.

Заяви Трампа

Президент Дональд Трамп оголосив про передачу Венесуелою до 50 млн барелів нафти США. «Я радий оголосити, що тимчасові влади Венесуели передадуть США від 30 до 50 млн барелів високоякісної нафти, яка наразі знаходиться під санкціями», – написав Дональд Трамп.

Трамп під час зустрічі з конгресменами-республіканцями заявив, що його політичне майбутнє залежить від результатів проміжних виборів у листопаді 2026 року. Трамп наголосив, що поразка республіканців у Палаті представників може стати приводом для нової спроби його імпічменту.

Різдво Путіна

Російський диктатор Володимир Путін відзначив Різдво разом із окупантами, які беруть участь у війні проти України, та їхніми родинами. Під час богослужіння в храмі великомученика Георгія Побідоносця під Москвою він назвав участь російських солдатів у війні «святою місією», нібито даною їм самим Господом.

У своєму різдвяному зверненні, опублікованому на сайті Кремля, Путін звернувся насамперед до дітей військових, заявивши, що вони «мають право пишатися» своїми батьками. Після цього диктатор провів пряму паралель між Ісусом Христом і російськими військовими.

Переговори з американцями

У Парижі після саміту «коаліції охочих» президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Під час зустрічі сторони обговорили конкретні питання співпраці між Україною та США для досягнення справедливого миру. Окрему увагу приділили зустрічі «коаліції охочих» і документам, які були підписані та схвалені за її результатами.

Жалоба у Венесуелі

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила семиденну жалобу за військовослужбовцями, загиблими під час операції США, проведеної  з метою захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро.

За даними уряду Південної Америки, внаслідок американської операції загинуло близько двох десятків венесуельських офіцерів. Уряд Куби заявив про загибель 32 його військових та поліцейських, які працювали у Венесуелі, та оголосив дводенну жалобу.  

