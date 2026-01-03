Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою, 41 авіаційного удару із застосуванням 110 керованих авіабомб. Зафіксовано 3440 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2341 обстріл. 

Новини війни в Україні

3 січня станом на 22:00 відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 33 окупантів, з них 19 – безповоротно. Знищено 31 безпілотний літальний апарат. Крім цього, наші бійці уразили одну одиницю спеціальної техніки противника та 4 укриття особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбивали 16 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки. Наразі тривають два бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші воїни відбивали чотири атаки ворога в районах Дронівки та у бік Закітного, Никифорівки.

Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Іванопілля, Берестка та Степанівки.

Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 31 штурмову та наступальну дію у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького. Наразі точиться бій в чотирьох локаціях.

Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 17 атак противника у районах населених пунктів Ялта, Вороне, Вишневе, Солодке, Злагода та Рибне та у бік населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове, ще два боєзіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 33 бойові зіткнення, ворог намагається просунутись в районах Гуляйполя, Успенівки, Дорожнянки та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Воздвижівка, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Білогір’я.

Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Степового та Новоандріївки.

Лінія фронту станом на 3 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1410-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ворог Генштаб

