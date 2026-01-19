Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 19 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинули 70 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 4786 дронів-камікадзе та здійснили 3088 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

19 січня станом на 22:00 відбулося 135 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 93 окупанти, з яких 37 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 13 одиниць автомобільної техніки, 62 безпілотні літальні апарати, наземний дрон, три антени та термінал супутникового зв’язку противника. Також наші захисники уразили чотири пункти управління БпЛА та вісім укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби ворог завдав одного авіаудару, скинувши чотири керовані бомби, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького, чотири боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор тричі проводив наступальні дії в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка.

Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

П’ять ворожих штурмів відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися у районі Дронівки та у бік Платонівки.

Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Українські підрозділи відбили дві атаки противника, у бік Привілля й Бондарного.

Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське.

Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог 20 разів атакував позиції наших оборонців в районах Гуляйполя, Солодкого, та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки, наразі один бій триває.

Лінія фронту станом на 19 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1426-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб Покровськ

