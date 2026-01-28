Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 28 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 28 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 958 бойових броньованих машин
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 690 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 28 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 28 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 28 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 236 570 (+690) осіб
  • танків – 11 609 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 958 (+4) од.
  • артилерійських систем – 36 713 (+22) од.
  • РСЗВ – 1 629 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 286 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1 012) од.
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 102 (+77) од.
  • спеціальна техніка – 4 053 (+2) од.
Втрати ворога станом на 28 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1435-й день повномасштабної війни в Україні.

