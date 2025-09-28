Лінія фронту станом на 28 вересня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та 58 авіаційних ударів, застосували 50 ракет, скинули 108 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2706 дрони-камікадзе та здійснили 3391 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

28 вересня станом на 22:00 відбулося 109 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 152 окупанти, з яких 96 – безповоротно. Наші захисники знищили три одиниці автомобільної техніки та 32 безпілотних літальних апарати. Також значно пошкоджено три артилерійські системи, два танки, шість автомобілів. Окрім цього українські захисники уразили вісім укриттів особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів, ще один бій триває. Також ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, при цьому скинув вісім керованих авіабомб, здійснив 130 обстрілів, з яких сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та Кам’янка, на даний час три боєзіткнення продовжуються.

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Куп’янськ та Загризове, одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники чотири рази атакували позиції українців у районах населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку

Ворог вісім разів намагався прорватися поблизу Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 41 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану. В шести локаціях бої не припиняються.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 10 ворожих атак на позиції наших військ у районі населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове, ще три бойових зіткнення тривають дотепер.

Нагадаємо, триває 1313-й день повномасштабної війни в Україні.