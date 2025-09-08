Головна Країна Події в Україні
Сирський розповів, скільки територій у серпні вдалося звільнити від окупантів

Сирський розповів, скільки територій у серпні вдалося звільнити від окупантів
За словами Сирського, основні зусилля Сили оборони зосереджували на стримуванні противника та завданні йому втрат
Головком ЗСУ: «Серпень 2025-го став для нашого війська місяцем великих випробувань»

Серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.

За словами головкома, противник застосовує тактику «повзучого» просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень.

Бойові дії

Основні зусилля Сили оборони зосереджували на стримуванні противника та завданні йому максимально можливих втрат. За словами Сирського, захисникам доводилося стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках, як-то Лиманський, Добропільський, Покровський, Новопавлівський, і при цьому – застосувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, прикривати українські міста від ударів ворожих ракет і дронів, бити вглиб Росії.

Як зазначив головком, наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів.

«У серпні противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину», – каже він.

Дипстрайки по РФ

У серпні засобами Deep Strike уражено 60 цілей на території Росії. Послаблено спроможності РФ з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи.

«Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%», – розповів Сирський.

Нагадаємо, на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

До слова, триває 1293-й день повномасштабної війни в Україні. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині.

