РФ вивела війська з Білорусі після навчань «Захід-2025» – Держприкордонслужба

Під час навчань і вже після них не було зафіксовано ворожої активності у напрямку українського кордону

Російська Федерація вивела військовослужбовців з Білорусі після навчань «Захід-2025». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника речник Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

«Російські сили на території Білорусі, які брали участь в спільних навчаннях, після завершення активної фази 16 вересня формували колони для того, щоб рухатися в бік Росії. Станом на зараз можемо зазначити, що такий рух відбувся, а не залишилися вони на території Білорусі», – каже він.

За словами прикордонника, під час навчань і вже після них не було зафіксовано ворожої активності у напрямку українського кордону, безпосередньо у його близькості й поряд із ним. Усі локації навчань «Захід-2025» були розташовані вглиб білоруської території. Проте військові спостерігали, щоб у Білорусі не спробували створити провокацій щодо України.

«Ми активно стежили прикордонними групами, підрозділами розвідок, Міноборони, Держприкордонслужби, щоб чітко розуміти, як розвивається обстановка в Білорусі. Чи не спробують створити якісь провокації у напрямку нашого кордону», – додав речник.

Демченко підкреслив, що кількість сил, залучених Росією до навчань, була не суттєвою у порівнянні з попередніми роками. Як відомо, чисельність російського контингенту, що прибув на навчання, суттєво менша, ніж у 2023 році, коли в Білорусі перебувало близько 10–12 тис.російських військових.

До слова, Білорусь та Росія на спільних військових навчаннях «Захід-2025» відпрацьовували застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник».