Окупанти вдарили дроном по Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ в Сумах

Унаслідок ворожого удару будівлю храму було пошкоджено

Російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ в Сумах. Він є одним із головних символів міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сум Артема Кобзаря.

Зазначається, що інформація про постраждалих уточнюється. Внаслідок удару зафіксовані пошкодження будівлі, на місці події працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів міста.

Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Рятувальники ліквідували пожежу. Також ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у багатоквартирних житлових будинках.

До слова, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас Інститут вивчення війни стверджує, що масове порушення польського повітряного простору російськими дронами було свідомою та навмисною дією Москви. Росія могла готуватися до нападу протягом місяців.