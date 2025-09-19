Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 19 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 19 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1304-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 98 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2032 дрони-камікадзе та здійснили 3475 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

19 вересня станом на 22:00 відбулося 124 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного, один бій триває.

Лінія фронту станом на 19 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Два із трьох атак відбили українські воїни, один бій триває.

Лінія фронту станом на 19 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє. Чотири боєзіткнення продовжуються.

Лінія фронту станом на 19 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Три ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Виїмки та Дронівки.

Лінія фронту станом на 19 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Противник два рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Ступочок.

Лінія фронту станом на 19 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 19 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 19 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Агресор 28 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське. Шість боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 19 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1304-й день повномасштабної війни в Україні.

