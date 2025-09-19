Лінія фронту станом на 19 вересня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1304-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 98 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2032 дрони-камікадзе та здійснили 3475 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

19 вересня станом на 22:00 відбулося 124 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного, один бій триває.

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Два із трьох атак відбили українські воїни, один бій триває.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє. Чотири боєзіткнення продовжуються.

На Сіверському напрямку

Три ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Виїмки та Дронівки.

На Краматорському напрямку

Противник два рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку

16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку

Окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Агресор 28 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське. Шість боєзіткнень тривають.

