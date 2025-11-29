Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу

Агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій на Покровському напрямку

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб, здійснив 2697 обстрілів та 2509 ударів дронами-камікадзе.

29 листопада станом на 22:00 відбулося 260 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Українські воїни відбили дев’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.

На Куп'янському напрямку

Противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Вісім бойових зіткнень тривають дотепер.

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили дев’ять атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

На Краматорському напрямку

Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Наразі бої точаться у двох локаціях.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 44 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Привільне, Солодке та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив десять наступальних дій поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Боєзіткнень не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1375-й день повномасштабної війни в Україні.