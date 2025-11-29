Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 29 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій на Покровському напрямку

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб, здійснив 2697 обстрілів та 2509 ударів дронами-камікадзе.

Новини війни в Україні

29 листопада станом на 22:00 відбулося 260 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили дев’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Вісім бойових зіткнень тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили дев’ять атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Наразі бої точаться у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 44 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Привільне, Солодке та у бік Гуляйполя.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив десять наступальних дій поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Боєзіткнень не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1375-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти фронт Генштаб ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі відтінки «туману війни». Чому на мапах DeepState велика «сіра зона»?
Усі відтінки «туману війни». Чому на мапах DeepState велика «сіра зона»? Війна
Вчора, 13:40
ЗСУ вдарили ракетами Atacms по військових об’єктах у РФ
ЗСУ вдарили ракетами Atacms по військових об’єктах у РФ
18 листопада, 18:30
Нині триває 1359-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року
13 листопада, 08:13
Сили оборони України успішно відкинули ворога поблизу Шахового
Росіяни захопили ще два села у Запорізькій області – DeepState
13 листопада, 04:25
У третю річницю визволення Херсона російські загарбники не полишають спроб знищити місто
Три роки після деокупації: як живе Херсон на лінії фронту
11 листопада, 12:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 342 танків
Втрати ворога станом на 11 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
11 листопада, 06:52
Ситуація на фронті 1 листопада
Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу
1 листопада, 22:43
Триває комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська
Сирський розповів про ситуацію в Покровську та Мирнограді
1 листопада, 16:50
У регіоні працювала ППО
Окупанти атакували Запорізький район
29 жовтня, 22:29

Події в Україні

Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 листопада 2025. Зведення Генштабу
Командувач десантно-штурмових військ розповів, скільки ще ЗСУ триматимуть Покровськ
Командувач десантно-штурмових військ розповів, скільки ще ЗСУ триматимуть Покровськ
Відключення посиляться: «Укренерго» оприлюднило графіки на 30 листопада
Відключення посиляться: «Укренерго» оприлюднило графіки на 30 листопада
Через щільний туман до Покровська просочується все більше росіян
Через щільний туман до Покровська просочується все більше росіян
Єрмак уперше прокоментував своє звільнення
Єрмак уперше прокоментував своє звільнення
Українська делегація вирушила до США: МЗС назвало головну мету візиту
Українська делегація вирушила до США: МЗС назвало головну мету візиту

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua