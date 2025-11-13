Головна Країна Події в Україні
Росіяни захопили ще два села у Запорізькій області – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росіяни захопили ще два села у Запорізькій області – DeepState
Сили оборони України успішно відкинули ворога поблизу Шахового
скриншот з deepstatemap.live

Ситуація на фронті залишається напруженою, українські війська продовжують активну оборону

Сили оборони України успішно відкинули ворога поблизу Шахового на Донеччині. Водночас російські загарбники змогли окупувати Рівнопілля та Яблукове у Запорізькій області. Про це пише «Главком» з посиланням на DeepState.

Також аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська просунулися у напрямку Володимирівки, Котлиного та Дачного. Ситуація на фронті залишається напруженою, українські війська продовжують активну оборону.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що воїни Угруповання військ «Південь» ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. 

Днями російські окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій області, згодом окупанти змогли захопити населені пункти Нове та Новоуспенівське у цьому регіоні.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Водночас російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися. 

