Окупанти атакували Запорізький район

Окупанти атакували Запорізький район
У регіоні працювала ППО
фото з відкритих джерел

Увечері, 29 жовтня, російські терористи атакували Запорізький район. Під ударом опинилась Біленьківська громада. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Федоров повідомив, що наслідки ворожого обстрілу встановлюються. Наразі не повідомлялось з якої зброї окупанти вдарили по населеному пункту.

За попередньою інформацію, минулося без постраждалих.

Варто зазначити, що моніторингові пабліки повідомляють, що надвечір, 29 жовтня, з'явилась на бойовій частоті активність апаратури стратегічної авіації ворога.

Сьогодні сигнали вже фіксувалися декілька годин тому тому. Вірогідність нічної атаки дуже висока.

Нагадаємо, триває 1344-й день повномасштабної війни в Україні

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2740 дронів-камікадзе та здійснили 2973 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

29 жовтня станом на 22:00 відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

