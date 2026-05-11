Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2026 року

Ростислав Вонс
Нині триває 1538-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора

За минулу добу зафіксовано 180 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та чотири ворожі артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень, ворог здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Тернова, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка, Приліпка, Лиман та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники зупинили три ворожі атаки у районах Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Дробишеве, Лиман, Ставки та Озерне.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили п’ять спроб загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка.

На Краматорському напрямку

Минулої доби ворог тричі атакував позиції наших оборонців у районах населених пунктів Федорівка Друга, Міньківка та в напрямку Заповідного.

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки та Іванопілля.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка.

На Олександрівському напрямку

Противник двічі атакував у районах населених пунктів Радісне та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 18 атак окупантів у районах населених пунктів Рибне, Чарівне, Гуляйполе, Нове Запоріжжя, Святопетрівка, Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку

Минулої доби ворог тричі намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

