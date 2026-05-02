Друга атака за ранок: у Херсоні російський дрон знову поцілив у маршрутку, поранено водія

Російські війська продовжують цілеспрямоване полювання на цивільний транспорт у Херсоні. Менш ніж за чотири години після смертоносного удару в Дніпровському районі, окупанти здійснили ще один напад на маршрутний автобус, цього разу в центрі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Другий за день напад на громадський транспорт стався близько 10:40. Російський безпілотник атакував автобус, який рухався Центральним районом міста.

фото: Херсонська ОВА

«Вдруге за день росіяни атакували з дрона маршрутку у Херсоні. Близько 10:40 ворожий безпілотник влучив в автобус у Центральному районі міста», – повідомив очільник області.

фото: Херсонська ОВА

Внаслідок вибуху поранення дістав водій маршрутки. Чоловіка було оперативно госпіталізовано до однієї з міських лікарень. Наразі медики проводять обстеження та надають потерпілому всю необхідну допомогу. Інформація про інших пасажирів, які могли перебувати в салоні на момент удару, уточнюється.

фото: Херсонська ОВА

Цей напад став продовженням кривавого ранку в обласному центрі.

07:00 – перший удар дрона по маршрутці в Дніпровському районі. На місці загинули двоє людей (жінка та комунальник), семеро осіб дістали поранення.

10:40 – другий удар у Центральному районі, внаслідок якого поранено водія.

Такі дії агресора президент України Володимир Зеленський раніше назвав «жорстоким сафарі на людей», наголосивши, що окупанти свідомо обирають цивільні об'єкти для атак FPV-дронами. Ситуація в місті залишається критично небезпечною, мешканців закликають бути максимально обережними та за можливості уникати перебування на відкритих просторах поблизу транспортних шляхів.