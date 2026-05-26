Лінія фронту станом на 26 травня 2026. Зведення Генштабу

Ситуація на фронті 26 травня
фото: Генштаб ЗСУ
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4583 дронів-камікадзе та здійснив 1864 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

26 травня станом на 22:00 відбулося 232 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 25 окупантів та 8 поранено, знищено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, один засіб РЕБ, пошкоджено 12 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, три гармати та шість укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 162 безпілотні літальні апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав одного авіаудару, скинув чотири КАБ, здійснив 71 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вільча, Гранів, Тернова, Лиман та Колодязне. Два боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Курилівка, Борова, Новоплатонівка. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне й Кучерів Яр.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Новохатське.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 27 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке, Залізничне, Староукраїнка та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного. Наразі триває один бій.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі намагався просунутися в напрямку Щербаків та Білогір’я.

Нагадаємо, триває 1553-й день повномасштабної війни в Україні.

