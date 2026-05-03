Росія вдарила по Дніпру ракетами, є загиблі та поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пошкоджений гуртожиток, люди під час атаки були у підвалі
фото: Дніпропетровська ОВА

Ворог завдав удару по житловому кварталу, пошкоджено гуртожиток

Російські окупанти у неділю, 3 травня, завдали ракетного удару по Дніпру. Під обстрілом опинився житловий квартал. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

«Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджений гуртожиток. Люди під час атаки були у підвалі. Зараз рятувальники їх евакуюють», – ідеться у повідомленні о 15:42.

Нараз вже відомо про одного загиблого та 11 постраждалих, із них шестеро – госпіталізовані.

Росія вдарила по Дніпру ракетами, є загиблі та поранені фото 1

«Чоловіки 21 та 24 років і жінка 69 років в стані середньої тяжкості. Стан 21-річної жінки медики оцінюють як задовільний», – повідомив Олександр Ганжа.

Раніше російські війська атакували Криничанську громаду на Дніпропетровщині. Ворог поцілив поблизу автозаправної станції, що призвело до пожежі та поранень мирних мешканців. Лише завдяки щасливому випадку вдалося уникнути масової загибелі дітей, які перебували в епіцентрі удару. 

Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби завдали масованих ударів по населених пунктах Сумської області. Обстріли призвели до людських жертв та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури, зокрема навчальних закладів та житлових будинків.

Росія вдарила по Дніпру ракетами, є загиблі та поранені
