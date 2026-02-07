Чоловік, який у метро лапав жінку, заявив, що він інтелігент. Що вирішив суд

Пасажира столичного метро визнано винним у сексуальному домаганні

У Києві суд визнав винним чоловіка у сексуальному домаганні і призначив 2,7 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи 3 листопада минулого року порушник, перебуваючи на платформі станції метро «Хрещатик», допустив умисні образливі та принизливі дії сексуального характеру стосовно жінки, а саме – торкався її сідниць. Цими діями чоловік спричинив для потерпілої принизливу ситуацію, порушивши її особисту гідність.

У суді чоловік пояснив, що не мав умислу на вчинення дій сексуального характеру. Навпаки – він інтелігентна, вихована людина. Однак з потерпілою у нього складні неприязні стосунки через цивільний спір довкола спадкового майна, яке залишилось після смерті його батька.

Феміда узяла до уваги надані докази, зокрема, протокол про андмінправопорушення, рапорт поліцейського, відеозапис події, заяву потерпілої і пояснення порушника, і визнала винним чоловіка.

«Ураховуючи те, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, суддя дійшов до висновку про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу», – зазначено у постанові суду.

Окрім штрафу, порушник повинен сплатити 665,60 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», восени 2025 року київський суд, досліджуючи матеріали справи про сексуальне домагання у метро, дійшов висновків: за умов доведеності факту торкання сідниць потерпілої, не створює складу правопорушення, пов’язаного із сексуальним домаганням. «Оскільки умови вчинення правопорушення, у натовпі пасажирів метрополітену під час руху вагону, не виключають можливість випадкового торкання частини тіла потерпілої сторонніми особами», – вважав суд.