Втрати ворога станом на 9 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 9 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 11 654 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 250 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 9 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 9 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб.
  • танків – 11 654 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 013 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 056 (+12) од.
  • РСЗВ – 1 637 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 295 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413) од.
  • крилаті ракети – 4 270 (+1) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113) од.
  • спеціальна техніка – 4 069 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 9 лютого 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 9 лютого 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1447-й день повномасштабної війни в Україні.

