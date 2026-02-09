Втрати ворога станом на 9 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 250 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 9 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 9 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 247 580 (+1 250) осіб.
- танків – 11 654 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 013 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 056 (+12) од.
- РСЗВ – 1 637 (+0) од.
- засоби ППО – 1 295 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 962 (+413) од.
- крилаті ракети – 4 270 (+1) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 552 (+113) од.
- спеціальна техніка – 4 069 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1447-й день повномасштабної війни в Україні.
