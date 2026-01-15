Окупанти просунулись поблизу трьох сіл – DeepState

Росіянам вдалось просунутись у Донецькій та Запорізькій областях

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

За даними проєкту, окупанти просунулися у Донецькій та Запорізькій областях одразу поблизу трьох населених пунктів.

Росіянам вдалось просунутись поблизу Залізнянського, Яблунівки та у Степногірську.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.