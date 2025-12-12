Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 12 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 72 керованих авіабомб, здійснив 2119 ударів дронами-камікадзе та 2872 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

12 грудня станом на 22:00 відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 109 та поранили 40 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, 11 одиниць мототехніки, гармату, 10 безпілотних літальних апаратів, крім того пошкоджено одну одиницю спеціальної техніки, та 11 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському

Противник здійснив 119 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося чотири бойові зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Колодязне, Дворічанське.

Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив чотири атаки на позиції наших військ в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки.

Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська 24 рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишеве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, Червоного Ставу.

Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили шість ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Торського, Серебрянки, Переїзного та Ямполя.

Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші воїни відбили три атаки у напрямку населених пунктів Привілля, Міньківка, ще одне боєзіткнення в даний час триває.

Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Степанівки, Софіївки, ще одне боєзіткнення в даний час триває.

Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі, ще чотири боєзіткнення в даний час тривають.

Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 18 разів атакував поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне, Зелений Гай та у напрямках Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське, Соснівка, Злагода. Противник завдав авіаційних ударів за допомогою керованих авіаційних бомб по Добропасовому та Великомихайлівці.

Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя та Нового Запоріжжя. Агресор завдавав авіаударів, по районах населених пунктів Братське, Гуляйполе, Різдвянка.

Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у районі населених пунктів Приморське, Новоандріївка.

Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1388-й день повномасштабної війни в Україні.

