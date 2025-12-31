Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 481 танк
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 тис. окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 31 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 31 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 31 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб
  • танків – 11 481 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од.
  • артилерійських систем – 35 642 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 586 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 266 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од.
  • крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 247 (+127) од.
  • спеціальна техніка – 4 035 (+1) од.
Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1407-й день повномасштабної війни в Україні.

окупанти Генштаб втрати

