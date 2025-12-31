Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 тис. окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 31 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 31 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 31 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 207 910 (+1 000) осіб
- танків – 11 481 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 845 (+4) од.
- артилерійських систем – 35 642 (+33) од.
- РСЗВ – 1 586 (+1) од.
- засоби ППО – 1 266 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 97 684 (+552) од.
- крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 247 (+127) од.
- спеціальна техніка – 4 035 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1407-й день повномасштабної війни в Україні.
