Втрати ворога станом на 13 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 13 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 409 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 13 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 13 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб;
  • танків – 11 409 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23 714 (+9) од;
  • артилерійських систем – 35 032 (+24) од;
  • РСЗВ – 1 567 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 258 (+2) од;
  • літаків – 432 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283) од;
  • крилаті ракети – 4 060 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 717 (+103) од;
  • спеціальна техніка – 4 026 (+2) од.
Втрати ворога станом на 13 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1389-й день повномасштабної війни в Україні.

