Втрати ворога станом на 13 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 300 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 13 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 13 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 13 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб;
- танків – 11 409 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23 714 (+9) од;
- артилерійських систем – 35 032 (+24) од;
- РСЗВ – 1 567 (+1) од;
- засоби ППО – 1 258 (+2) од;
- літаків – 432 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283) од;
- крилаті ракети – 4 060 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 717 (+103) од;
- спеціальна техніка – 4 026 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1389-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0