Міст на Одещині зазнав понад 20 ударів за добу: Кулеба про ситуацію в регіоні

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Міст на Одещині зазнав понад 20 ударів за добу: Кулеба про ситуацію в регіоні
За останню добу росіяни атакували міст у Маяках понад 20 разів
фото: Віктор Микита/Telegram

Олексій Кулеба розповів про стан мосту в Маяках та нові логістичні шляхи

Одещина перебуває під безпрецедентним тиском: лише за останній тиждень зафіксовано понад 500 обстрілів із застосуванням різних видів озброєння. Основною ціллю ворога залишаються портова інфраструктура та логістичні вузли. Як інформує «Главком», про це розповів віцепремʼєр з відновлення Олексій Кулеба під час зустрічі з журналістами щодо ситуації в Одеській області.

Окрему увагу урядовець приділив ситуації довкола мосту в районі населеного пункту Маяки, який є стратегічно важливим для регіону. Кулеба повідомив, що за останню добу об’єкт атакували понад 20 разів.

«Я тільки що там був, відбулася атака прямо на наших очах на міст БпЛА «Шахед». На щастя він не влучив у міст, але тим не менш останню добу атаки йдуть постійно. Більше 20 атак БпЛА був на цей міст», – зазначив віцепрем’єр.

За його словами, на місці працює група інженерів разом із керівником Агентства відновлення для оцінки пошкоджень та координації ремонту. Роботи ведуться у надскладних умовах через загрозу з повітря.

«Зараз проїзд по цьому мосту неможливий, проте ми робимо все можливе для того, щоб в найкоротший термін його відкрити. Ми бачимо, як це зробити. Розуміємо, як це зробити. Впевнений, що якщо військові нам допоможуть зробити все для того, щоб відбити атаки БпЛА, то ми це зможемо зробити», – наголосив Олексій Кулеба.

Віцепремʼєр з відновлення додав, для забезпечення сполучення ще вчора о 16:00 розгорнули понтонний міст. Проте його робота ускладнена безпековими протоколами. Через постійні тривоги ДСНС та поліція змушені регулювати потік, забезпечуючи реверсний рух.

Також він зазначив, попри логістичні труднощі, влада тримає на контролі забезпечення населених пунктів, що опинилися «відрізаними» на іншому боці. Продукти харчування та товари першої потреби підвозяться регулярно. В регіон направили автівки «Укрпошти» для надання соціальних та поштових послуг.

«Ми опрацюємо окремий план для розширення логістичних можливостей. Ми бачимо його наступним чином. Протягом тижня ми розгорнемо два альтернативних шляхи логістики. Один буде постійний, один буде ще один понтонний міст», – зауважив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, на Одещині триває ліквідація наслідків масованих атак. Уночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Станом на зараз кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку зафіксовано чергову атаку по порту Південний – є влучання в резервуари. 

Також у ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням.

За даними ДСНС, унаслідок удару в Миколаєві зайнявся гараж та автомобіль на території автогаражного кооперативу. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Теги: інфраструктура ворог Олексій Кулеба Одеса

