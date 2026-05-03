Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 3 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів – скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6421 дронів–камікадзе та здійснив 2400 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

3 травня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 66 окупантів та 28 – поранено, знищено шість одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління противника. Також ушкоджено дві артилерійські системи, три одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, 20 укриттів противника. Знищено або подавлено 181 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із РСЗВ. Зафіксовано один ворожий штурм.

Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник три рази атакував позиції наших підрозділів в бік Стариці, Лиману та Митрофанівки. Один бій триває.

Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував один раз у бік Курилівки.

Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в бік Лиману, Нового Миру, Дробишевого та Озерного. Один бій триває.

Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник двічі атакував в напрямку Рай-Олександрівки та Різниківки.

Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр та Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Окупанти тричі атакували в районах населених пунктів Вороне, Красногірське та Березове. Авіаудару зазнала Просяна.

Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 15 атак окупантів у напрямках Залізничного, Оленокостянтинівки, Прилук, Святопетрівки, Верхньої Терси, Гіркого, Чарівного та Гуляйпільського. Два боєзіткнення досі тривають. Авіаударів зазнали Воздвижівка, Верхня Терса, Новомиколаївка, Малин, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Омельник, Єгорівка, Різдвянка, Барвінівка, Рівне.

Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз атакував в районі Щербаків. Противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Оріхів, Омельник, Листівка, Таврійське, Григорівка, Одарівка, Зарічне, Комишуваха.

Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1530-й день повномасштабної війни в Україні.

Безпілотники атакували окуповану Луганщину
Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу
Боєць 155-ї бригади хитрістю полонив двох окупантів
204 дні в «норі»: піхотинці 93-ї бригади вийшли з позицій під Костянтинівкою
Водій швидкої з проблисковими маячками віз ухилянтів до кордону на Закарпатті
Росія вдарила по Дніпру ракетами, є загиблі та поранені
