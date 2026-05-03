Лінія фронту станом на 3 травня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів – скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6421 дронів–камікадзе та здійснив 2400 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

3 травня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 66 окупантів та 28 – поранено, знищено шість одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління противника. Також ушкоджено дві артилерійські системи, три одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, 20 укриттів противника. Знищено або подавлено 181 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них – із РСЗВ. Зафіксовано один ворожий штурм.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник три рази атакував позиції наших підрозділів в бік Стариці, Лиману та Митрофанівки. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував один раз у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в бік Лиману, Нового Миру, Дробишевого та Озерного. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку

Противник двічі атакував в напрямку Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр та Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Окупанти тричі атакували в районах населених пунктів Вороне, Красногірське та Березове. Авіаудару зазнала Просяна.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 15 атак окупантів у напрямках Залізничного, Оленокостянтинівки, Прилук, Святопетрівки, Верхньої Терси, Гіркого, Чарівного та Гуляйпільського. Два боєзіткнення досі тривають. Авіаударів зазнали Воздвижівка, Верхня Терса, Новомиколаївка, Малин, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Омельник, Єгорівка, Різдвянка, Барвінівка, Рівне.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз атакував в районі Щербаків. Противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Оріхів, Омельник, Листівка, Таврійське, Григорівка, Одарівка, Зарічне, Комишуваха.

Нагадаємо, триває 1530-й день повномасштабної війни в Україні.