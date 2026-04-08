Ворог намагався прорвати державний кордон на Харківщині: подробиці

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати держкордон

На Харківському напрямку російські окупаційні війська намагалися прорвати державний кордон України. Ворожу диверсійно-розвідувальну групу було виявлено та відкинуто на Південно-Слобожанському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Угруповання об’єднаних сил.

За наявною інформацією, противник задіяв диверсійну групу для проникнення на українську територію. Проте завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони та засобам спостереження, спроба прориву була вчасно припинена.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати державний кордон України та атакував позиції у Вовчанську, в районах Приліпки, Лиману та в бік Графського», – повідомили в Угрупованні об’єднаних сил.

В Угрупованні зазначають, що окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області, здійснюючи регулярні обстріли та намагаючись намацати слабкі місця в українській обороні.

«Главком» писав, що на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області українські прикордонники з підрозділу «Фенікс» за одну ніч знищили російську техніку орієнтовною вартістю близько $28 млн.

Військові розповіли про бойову роботу в ніч із 4 на 5 квітня. За цей час пілоти підрозділу виявили та уразили одразу три реактивні системи залпового вогню – два «Гради» та один «Ураган».

Окрім цього, було знищено рідкісну радіолокаційну систему «Зоопарк», яка використовується для виявлення артилерійських позицій і коригування вогню. Такі комплекси є обмеженими в кількості та мають високу цінність для російських військ.

Як повідомлялось, українські захисники продовжують методично знищувати військовий потенціал агресора. Протягом останньої доби Сили оборони успішно уразили пускову установку берегового ракетного комплексу «Бастіон», пункти управління та місця скупчення ворожих військ.