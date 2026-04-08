Ворог намагався прорвати державний кордон на Харківщині: подробиці

Сили оборони зупинили ворожих диверсантів
На Харківському напрямку російські окупаційні війська намагалися прорвати державний кордон України. Ворожу диверсійно-розвідувальну групу було виявлено та відкинуто на Південно-Слобожанському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Угруповання об’єднаних сил.

За наявною інформацією, противник задіяв диверсійну групу для проникнення на українську територію. Проте завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони та засобам спостереження, спроба прориву була вчасно припинена.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати державний кордон України та атакував позиції у Вовчанську, в районах Приліпки, Лиману та в бік Графського», – повідомили в Угрупованні об’єднаних сил.

В Угрупованні зазначають, що окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області, здійснюючи регулярні обстріли та намагаючись намацати слабкі місця в українській обороні.

«Главком» писав, що на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області українські прикордонники з підрозділу «Фенікс» за одну ніч знищили російську техніку орієнтовною вартістю близько $28 млн.

Військові розповіли про бойову роботу в ніч із 4 на 5 квітня. За цей час пілоти підрозділу виявили та уразили одразу три реактивні системи залпового вогню – два «Гради» та один «Ураган».

Окрім цього, було знищено рідкісну радіолокаційну систему «Зоопарк», яка використовується для виявлення артилерійських позицій і коригування вогню. Такі комплекси є обмеженими в кількості та мають високу цінність для російських військ.

Як повідомлялось, українські захисники продовжують методично знищувати військовий потенціал агресора. Протягом останньої доби Сили оборони успішно уразили пускову установку берегового ракетного комплексу «Бастіон», пункти управління та місця скупчення ворожих військ.

Читайте також:

Читайте також

Наслідки прильотів у Золотоноші
Ворог атакував дронами Черкащину: є загиблі
1 квiтня, 15:24
Колишній посол України у Сполучених Штатах Америки Юрій Щербак
Експосол в США закликав владу ухвалити закон про захист України від Росії
1 квiтня, 13:49
Торік дві британські компанії принесли меру 5 млн грн роялті
Кличко за рік збільшив свої доходи вп’ятеро: декларація
27 березня, 16:15
Хто керує Іраном після смерті провідних осіб? Аналіз Reuters
Хто керує Іраном після смерті провідних осіб? Аналіз Reuters
24 березня, 03:25
Харківська влада заявила про реконструкцію набережної
Мерія Харкова витратить понад 100 млн на набережну
23 березня, 10:20
Нині триває 1482-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2026 року
16 березня, 08:46
Україна тестує людиноподібних роботів-солдатів Phantom MK-1
Україна отримала на випробування гуманоїдних роботів
13 березня, 15:34
США знають про проблему з ракетами для ППО на Близькому Сході
Країни Перської затоки попередили про дефіцит ракет для ППО
11 березня, 20:40
Президент: Україна – надійний донор безпеки
Україна направила команду до регіону Перської затоки для допомоги: деталі від Зеленського
10 березня, 20:15

Події в Україні

Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії: вогонь досі не можуть загасити (відео)
Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії: вогонь досі не можуть загасити (відео)
У Херсоні ворог розкидає міни «Пряник»: як розпізнати небезпечні пастки
У Херсоні ворог розкидає міни «Пряник»: як розпізнати небезпечні пастки
Ворог намагався прорвати державний кордон на Харківщині: подробиці
Ворог намагався прорвати державний кордон на Харківщині: подробиці
Удар РФ по автобусу. Нікополь оголосив день жалоби за загиблими
Удар РФ по автобусу. Нікополь оголосив день жалоби за загиблими
Як змінилася мобілізація за рік? Заступник Буданова заявив про «позитивну динаміку»
Як змінилася мобілізація за рік? Заступник Буданова заявив про «позитивну динаміку»
Графіки відключення світла 8 квітня запроваджено в усіх областях
Графіки відключення світла 8 квітня запроваджено в усіх областях

Новини

Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
